Bloomberg: Россия получает иностранные чипы и технологии через посредников

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Россия продолжает получать иностранные чипы и технологии через посредников, таких как Иран и Северная Корея, сообщает Bloomberg со ссылкой на помощника министра торговли США по вопросам экспортного администрирования Теу Кендлер. По ее мнению, с помощью посредников Москва компенсирует потери после ухода с внутреннего рынка американской продукции.

Россия обратилась к другим странам, например к Ирану и Северной Корее, чтобы восполнить недостаток в поставках, который возник из-за ухода нашей продукции с российского рынка, — заявила Теа Кендлер.

Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают введение санкций в отношении компаний из Китая, Ирана и КНДР. Причиной возможного введения рестрикций называют предоставление России компонентов и технологий, которые могут использоваться в военных целях.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз в очередной раз усилит санкции в отношении России. Новые ограничения будут приурочены к годовщине начала спецоперации. По его словам, это должно стать для Москвы ясным сигналом, свидетельствующим о безуспешности ее планов на Украине.