G7 готова наказать КНР и Иран за помощь России Вloomberg: в G7 обсудили санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России

Фото: Andreas Rentz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны «Группы семи» (G7) обсуждают введение санкций в отношении компаний из Китая, Ирана и КНДР. Причиной возможного введения рестрикций называют предоставление России компонентов и технологий, которые могут использоваться в военных целях. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Члены «Группы семи» обсуждают, ввести ли санкции против компаний в Китае, Иране и КНДР, которые, как они считают, предоставляют России компоненты и технологии, которые имеют военные цели, — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что подготовка пакета против упомянутых стран обсуждается к 24 февраля. При этом меры каждой из стран G7 могут различаться.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз в очередной раз усилит санкции в отношении России. Новые ограничения будут приурочены к годовщине начала спецоперации. По его словам, это должно стать для Москвы ясным сигналом, свидетельствующим о безуспешности ее планов на Украине.

Также сообщалось, что Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в обновленный список 15 физических и юридических лиц. Под ограничения, в частности, подпали бизнес-омбудсмен Борис Титов, владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов, владелец «Аэростарта» Александр Мячин, компании «РТ-комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш» и «Топаз».