Шольц пригрозил России санкциями к годовщине начала СВО Шольц: ЕС усилит санкции против России к годовщине начала СВО на Украине

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Олаф Шольц

Евросоюз в очередной раз усилит санкции в отношении России. Новые ограничения будут приурочены к годовщине начала спецоперации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, это должно стать для Москвы ясным сигналом, свидетельствующим о безуспешности ее планов на Украине, передает РИА Новости.

Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России — к годовщине начала войны, — цитирует канцлера агентство.

Ранее стало известно, что Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в обновленный список 15 физических и юридических лиц. Под ограничения, в частности, подпали бизнес-омбудсмен Борис Титов, владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов, владелец «Аэростарта» Александр Мячин, компании «РТ-комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш» и «Топаз».

В начале февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть. Странам ЕС рекомендовано как можно скорее принять 10-й по счету пакет ограничений и активно вносить предложения для новых.