Названа выигравшая от украинского кризиса страна Bloomberg: в 2022 году Катар может заработать $114 миллиардов на экспорте газа

Катар получит огромное влияние на мировой экономической арене за счёт экспорта газа в Европу, прогнозирует Bloomberg. Согласно расчётам издания, он уже должен был достичь $100 миллиардов впервые с 2014 года.

Финансовые и геополитические выгоды, предлагаемые Катару, делают его выдающимся победителем после того, как спецоперация РФ вынудила Европу начать отлучать себя от российского импорта энергоносителей, — говорится в сообщении.

Поданным издания, несколько западных лидеров уже обратились к Дохе по газовому вопросу. Они попросили Катар наладить импорт топлива в ближайшее время. Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Карен Янг считает, что Доха воспользуется «невероятной возможностью» и «станет важнейшим экспортёром газа» в ближайшие несколько лет.

По данным Citigroup, экономика в размере $200 миллиардов вырастет на 4,4% в 2022 году, что является максимумом с 2015 года. Валовой внутренний продукт (ВВП) на человека взлетит почти до 80 тысяч долларов, вернувшись к уровням в таких местах, как Каймановы острова и Швейцария.

По словам источников Bloomberg, Доха направит прибыль не только на вклады в новую «золотую жилу», но и на «поддержку суверенного фонда» страны. Кроме того, Катар может использовать средства на реализацию региональных целей.

Ранее России предрекли рекордную прибыль от экспорта нефти. Показатели по доходам от её продажи за апрель могут превзойти показатели за аналогичный период в прошлом году.