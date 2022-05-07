Блинкен обвинил Москву в попытке исказить историю и оправдать спецоперацию

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны обвинил Москву в попытке исказить историю и оправдать спецоперацию на Украине, передаёт ТАСС. Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его народ «воплощают в себе дух тех, кто победил в войне». Руководитель Госдепа призвал поддерживать тех, кто говорит правду о прошлом и защищает свою свободу.

Мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как победу коллективного героизма и самопожертвования, — заявил он.

Блинкен добавил, что во время Второй мировой войны американский народ объединился с гражданами других стран для борьбы на всех фронтах Европы. Однако, по его словам, это не привело к общей свободе и процветанию. Глава американской дипломатии отметил, что Украина сегодня защищает «принадлежащее ей по праву будущее в единой, свободной и мирной Европе».

Ранее Блинкен заявил, что конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года. Он отметил, что у американских чиновников сложилось такое мнение на фоне «заметного отхода от первых дней спецоперации, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев».

Китайская Global Times писала о том, что Вашингтон может намеренно растягивать сроки конфликта на Украине, действуя в собственных интересах и извлекая выгоду из им же созданного хаоса.

Затем с аналогичным заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, члены Североатлантического альянса обеспечивают Киев всем необходимым для ведения боевых действий, в том числе оружием, военной техникой и боеприпасами.