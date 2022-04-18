В Китае раскрыли «театральную постановку» США на Украине

Власти США могут действовать в собственных интересах, извлекая выгоду из ими же созданного на Украине хаоса, прикрываясь при этом маской добродетеля, чтобы манипулировать Киевом и искусственно провоцировать эскалацию, растягивая тем самым сроки конфликта, пишет китайская газета Global Times. По данным издания, все представленные американскими политиками прогнозы о возможных сроках окончания российско-украинского конфликта могут оказаться их реальными планами.

Поскольку российско-украинский конфликт длится уже более 50 дней, становится всё более очевидным, что ’’спасение Украины’’ было всего лишь ’’театральной постановкой’’, которую хотели создать Штаты. Настоящими целями Вашингтона были контроль сроков [ситуации на Украине] и извлечение выгоды из хаоса, — говорится в публикации.

В качестве подтверждения своим словам издание приводит информацию о взлетевших в стоимости акциях американских военных компаний, о чём ранее уже писали японские журналисты, а также прогнозы американских политиков — госсекретаря США Энтони Блинкена, советника по нацбезопасности Джейка Салливана и представителя Госдепартамента Неда Прайса — по срокам окончания конфликта на Украине. По их мнению, «боевые действия в Украине могут продолжаться месяцами», а то и дольше — вплоть до конца 2022 года.

Кроме того, авторы публикации указали на намерение США «сплотить Европу» вокруг выдуманной угрозы со стороны России.

После начала украинского кризиса почти все усилия Вашингтона сводились к тому, чтобы затянуть конфликт. <...> Этот прогноз Вашингтона, по сути, побуждает Украину идти вперёд с мыслью о том, что США её поддерживают. Однако Украине в этой постановке была отдана роль простой пешки, — пишет Global Times.

Ранее японские аналитики предположили, что Вашингтон постарается сделать всё возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине, так как американские военные компании обогащаются за счёт эскалации этой ситуации. По информации издания, стоимость ценных бумаг компании Lockheed Martin с января по март текущего года взлетела на 30%. То же касается и других военных компаний США. При этом по состоянию на начало года индексы роста акций колебались в районе нуля или, в некоторых случаях, даже теряли в стоимости.