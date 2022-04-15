Госдеп назвал сроки окончания спецоперации России на Украине

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines позволила своим клиентам расплачиваться за билеты на рейсы в российских рублях. Такая возможность появилась при покупке билета на сайте компании. Ранее авиакомпания ограничивала возможность оплаты билетов за российскую валюту, сообщает РБК.

На сайте авиакомпании при оплате билета в разделе «Выберите способ оплаты» появился значок российской платёжной системы «Мир». Также доступна оплата с помощью китайской платёжной системы UnionPay. Ранее авиакомпания запрещала покупать...