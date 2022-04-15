Госдеп назвал сроки окончания спецоперации России на Украине
CNN: Блинкен назвал сроки окончания спецоперации России на Украине
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:42, 16 апреля 2022
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликт на Украине, по мнению Вашингтона, может продлиться до конца 2022 года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух европейских чиновников. Отмечается, что мнение чиновников о затяжном характере ситуации на Украине сложилось на фоне «заметного отхода от первых дней спецоперации, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев».
Блинкен обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, — сообщили журналистам осведомлённые источники.
Журналисты CNN добавили, что в Вашингтоне считают маловероятным сценарий дипломатического решения ситуации на Украине.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что украинские националисты задержали 837 пророссийски настроенных жителей города Лиман в ДНР и подвергают их зверским пыткам. Боевики националистических батальонов в рамках введённого комендантского часа провели тотальные поквартирные обходы, чтобы выявить у местных жителей пророссийские взгляды. Генерал-полковник отметил, что украинские националисты удерживают в заложниках более 6 тысяч граждан из девяти стран.