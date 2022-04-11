Депутат ГД: Украину ждёт голод

Депутат Государственной думы РФ Андрей Исаев заявил, что на Украине в ближайшие полгода вероятно начнётся голод. Главная причина этого, по мнению парламентария, в том, что провалены сроки посевной, а также разрушены дороги. Евросоюз не будет решать эту проблему, а обойдётся отправкой журналистов и пары грузовиков гуманитарной помощи, поделился политик в эфире программы «60 минут».

Осенью на Украине будет голод. Провалена посевная, разрушены дороги, — рассказал Исаев.

В Польше в настоящее время украинские беженцы рискуют остаться без места для ночлега. Люди, которые оказались в городе Пшемысль на юго-востоке страны, обязаны после распределения в центре для беженцев найти новое жильё в течение пяти дней. В противном случае их могут выгнать на улицу.

Жители Болгарии ранее остро отреагировали на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Украине необходимо поставлять тяжёлое вооружение. Читатели газеты «Факты» оставили десятки комментариев под статьёй о милитаристических призывах Германии. Свою точку зрения Бербок высказала на встрече министров иностранных дел стран — членов ЕС в Люксембурге. В Болгарии ей напомнили, что она в первую очередь дипломат и должна стремиться к мирному решению проблемы, а не усложнять ситуацию.