Лавров: Блинкен не предоставил доказательств претензий США к России

https://static.news.ru/photo/b19c6bc8-ba17-11eb-82c6-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен, Сергей Лавров Фото: mid.ru

Во время переговоров в Рейкьявике госсекретарь США Энтони Блинкен не предоставил доказательств тех претензий, которые Вашингтон выдвигает в адрес Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Мы о многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже, — заявил Лавров.

По его словам, в ходе разговора было сказано о претензиях к России по теме вмешательства выборы, а также о хакерских взломах «каких-то важных систем».

Но я напомнил ему, что все эти годы, когда эти обвинения звучат, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство, хотя бы одного из этих наших деяний. Ответы странные, что вы сами, мол, всё знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее, — рассказал российский министр.

Главы внешнеполитических ведомств России и США провели первые очные переговоры после назначения новой администрации в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета. По итогам встречи Лавров заявил о готовности Москвы «разгрести завалы», которые касаются дипмиссий двух стран.

Министр также рассказал, что стороны договорились продолжать совместные действия по тем региональным конфликтам, где интересы России и США совпадают. Он пояснил, что это проблема Корейского полуострова, ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также обстановка в Афганистане.