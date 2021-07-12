Блинкен назвал ошибкой заявление Гаваны о причастности США к протестам

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Член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского увязать «Северный поток — 2» с «нормандским форматом» говорит о его неадекватности. Об этом сообщает РИА Новости.

Так называемый «нормандский формат» переговоров касается ситуации в Донбассе, в нём с 2014 года участвуют лидеры Украины, России, Германии и Франции. Зеленский 12 июля на брифинге с канцлером ФРГ Ангелой...