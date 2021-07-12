Блинкен назвал ошибкой заявление Гаваны о причастности США к протестам
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:21, 12 июля 2021
Энтони БлинкенФото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом опровергает заявления кубинских властей о причастности Вашингтона к протестам, сообщает РИА Новости.
Думаю, что для кубинского режима будет серьёзной ошибкой интерпретировать то, что происходит в десятках городов острова как результат того, что сделали США. Это говорит о том, что они просто не слышат голоса кубинцев, — подчеркнул госсекретарь.
Он добавил, что граждане Кубы «устали» и от политических репрессий, и от нехватки еды, и от неадекватного ответа властей страны на пандемию коронавируса.
Это мы слышим и видим на Кубе, и это отражение мнения кубинцев, а не [результат действий] США или кого-то ещё, — отметил Блинкен.
Многотысячные протесты прошли в восьми городах Кубы 11 июля.
Ранее стало известно, что США поддерживают кубинский народ в его праве на мирные протесты, а также на свободное определение своего будущего. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Политик подчеркнул, что народ Кубы «смело отстаивает свои базовые и универсальные права».