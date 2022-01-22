Bild: Германия собралась эвакуировать семьи дипломатов с Украины

Семьи немецких дипломатов будут эвакуированы с Украины. Такой план разрабатывает Министерство иностранных дел Германии. Он будет реализован только в случае эскалации ситуации на Украине, сообщила немецкая газета Bild.

Министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии на Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации, — пишет издание.

О планах руководства США эвакуировать с Украины семьи дипломатов писали ранее американские СМИ. По данным телеканала Fox News, Госдеп якобы уже начал перевозить дипломатов на родину.

Позднее пресс-служба дипломатического ведомства не подтвердила эти сообщения в комментарии РИА Новости. В Госдепе уточнили, что в случае эвакуации гражданам страны не стоит рассчитывать на правительственные рейсы, им лучше пользоваться коммерческими авиалиниями.

Ранее корреспондент CNN сообщил, что по его сведениям, посольство США в Киеве попросило Госдепартамент страны разрешить семьям с детьми и техперсоналу уехать с Украины. Вашингтон якобы начнёт эвакуацию диппредставительства на следующей неделе.