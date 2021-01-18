Без секретов: Лавров ответил на «экзотические» вопросы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл ежегодную пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах 2020 года для российской дипломатии. Глава внешнеполитического ведомства обсудил темы Нагорного Карабаха, отношений с США и отравления Алексея Навального. Лавров констатировал, что у МИДа «нет иллюзий» по поводу контактов с Западом, но, как и всегда, он поддерживает идею «не собачиться друг с другом, а садиться за стол переговоров и обсуждать все имеющиеся претензии».

Пресс-конференция прошла за два дня до инаугурации нового президента США Джо Байдена, поэтому Лавров не мог избежать вопросов об ожиданиях по поводу приходящей американской администрации. Министр заявил, что у России никогда не было иллюзий по поводу смены власти в Вашингтоне. Во внешнеполитический блок администрации Байдена войдут «люди знакомые», поэтому говорить о кардинальных изменениях в линии Госдепа не приходится.

Манеры, может быть, будут чуть более вежливыми, но суть политики вряд ли изменится, — подчеркнул Лавров.

Тем не менее настрой Джо Байдена и его окружения на возобновление диалога по разоружению обнадёживает. Это, по словам Лаврова, позволит «без раскачки» приступить к переговорам о продлении договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По мнению главы российской дипломатии, Байден заинтересован в том, чтобы собрать профессиональную, а не пропагандистскую переговорную команду по разоружению. Россия ждёт от США конкретных предложений по этой теме, позиция Москвы же хорошо известна: необходимо продлить договор без предварительных условий.

Не обошёл вниманием российский министр и историю с блокировкой аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях. По его мнению, это проявление ограничения свободы слова, а администраторы платформ во время выборов открыто играли на стороне одной политической партии.

Речь о том, что государство грубо провалилось с выполнением своих обязательств по обеспечению доступа к информации, — заявил Сергей Лавров. — Когда сообщали о том, что это же не американское правительство перекрыло кислород, дескать, корпорации не подписывали никаких пактов — это всё от лукавого.

Одной из доминирующих тем на пресс-конференции было отравление оппозиционера Алексея Навального, который днём ранее вернулся в Россию. Лавров отреагировал на заявления германской стороны о том, что РФ был дан ответ по существу на правовые запросы по делу Навального. По словам министра, этот ответ содержал только протоколы допросов российского оппозиционера и его супруги, но не биоматериалы и одежду «берлинского пациента», которые запрашивала Россия, поэтому его можно считать «отпиской».

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Наверно, об имидже нужно думать, но мы не барышни, которые выходят на бал, мы всё-таки прежде всего должны заниматься своей работой, — отметил Лавров. — Случай с Навальным приобрёл внешнеполитическое звучание искусственно, я бы сказал, и совершенно неправомерно. Всё, что происходит с Навальным в связи с его возвращением и задержанием, относится к компетенции правоохранительных органов.

Глава МИД также подчеркнул, что Россия будет направлять Германии дополнительные запросы по делу Навального, «просто чтобы немецкие коллеги не ощущали, что исполнили свои функции».

Минувший год был отмечен обострением конфликта в Нагорном Карабахе, а также успехами российской дипломатии по его урегулированию. Лавров положительно оценил реализацию договорённостей между Азербайджаном и Арменией и отмёл предположения о существовании неких секретных приложений к договорённостям по непризнанной республике.

Секретных приложений никаких нет, и я не вижу, какие темы могут быть неким секретом, — подчеркнул Лавров.

Он также назвал «экзотическими» предложения присоединить Нагорный Карабах к России, так как независимость этой территории не признана никем в мире, в том числе и Арменией. Глава МИД РФ подчеркнул, что спорные вопросы между Ереваном и Баку будут решаться тем легче, чем скорее удастся наладить мирное сосуществование всех общин, представленных в Нагоном Карабахе, чем и занимаются в данный момент российские миротворцы.

Москва также работает над тем, чтобы обеспечить доступ в конфликтную зону представителей международных организаций, таких как ЮНЕСКО, в дополнение к сотрудникам «Красного креста», которые уже там присутствуют. Что касается статуса Нагорного Карабаха, то Лавров считает это «темой на будущее», поэтому в договорённостях прошлого года он специально не прописан.

По поводу украинского конфликта Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Россия остаётся приверженной «Минским соглашениям», однако Киев их не исполняет, а Запад смотрит на это сквозь пальцы.

Для меня главное — понять, что себе думают французы и немцы, — задался вопросом глава МИД РФ. — Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу. Ничего публичного не произносят.

В заключение пресс-конференции министра спросили о том, собирается ли он вакцинироваться от коронавируса.

У меня антитела, я перенес в лёгкой форме коронавирусную инфекцию, — ответил Лавров. — Слышал, что специалисты советуют даже тем, кто переболел, сделать прививку. Буду советоваться с врачами.

Говоря об итогах года, Лавров заключил, что несмотря на пандемию, ему удавалось как принимать иностранных гостей, так и совершать визиты в зарубежные государства, например, в Грецию и Сербию. По мере улучшения эпидемиологической ситуации министерство планирует возвращаться в привычный ритм работы.