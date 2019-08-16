https://static.news.ru/photo/2098f218-c0d1-11e9-88b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joana Kruse/imago stock&people/Global Look Press

Российские туристы вновь стали проявлять интерес к отдыху на Шри-Ланке после отмены платы за визы и введения местными отелями бонусных программ.

Отечественные туроператоры отмечают, что число бронирований на данное направление в августе в несколько раз превышает показатель 2018 года. В связи с этим ряд компаний приняли решение о возобновлении и увеличении чартерных полётных программ на Шри-Ланку из Москвы и Санкт-Петербурга.

Туроператоры отмечают, что бесплатный въезд на Шри-Ланку в первую очередь оценили бюджетные туристы. Теперь семья из трёх человек может сэкономить более $100 при покупке тура, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что ланкийские власти временно отменили взимание платы за въезд в страну для граждан России и ещё ряда стран с 1 августа. Эксперимент продлится в течение полугода.