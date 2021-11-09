Белорусские пограничники показали польских военных у лагеря мигрантов

Белорусские пограничники показали расположение польских солдат и техники напротив лагеря мигрантов. Они отметили, что пока ситуация на границе спокойная. Об этом пограничный комитет страны написал в своём Telegram-канале.

Группа беженцев, большинство из которых являются курдами, продолжает находиться перед польским забором. Они разбили лагерь непосредственно на границе и в настоящее время не предпринимают каких-либо агрессивных действий, - говорится в сообщении.

Тем не менее, польские военные продолжают оставаться в готовности. На место прибыла военная техника.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил , что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на польско-белорусской границе и выразил солидарность с позицией Варшавы. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

Использование Белоруссией мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо. НАТО солидарно с Польшей и нашими союзниками в регионе, - говорится в сообщении.

Кроме того, Дуда обсудил ситуацию также с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии и заявил, что несколько тысяч мигрантов пытались в понедельник прорвать границу с Польшей со стороны Белоруссии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Министр иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события.

Ранее польские пограничники сообщили, что на границе с Белоруссией 8 ноября мигранты предприняли 309 попыток прорваться в Польшу, 17 человек задержаны. Также было выдано более 80 решений о выезде с территории Польши