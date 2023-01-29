Баку обвинил Иран в игнорировании требований по безопасности посольства МИД: Иран проигнорировал требования усилить меры безопасности посольства Азербайджана

Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС

Азербайджан неоднократно требовал от Ирана усилить меры обеспечения безопасности своего посольства в стране, однако Тегеран игнорировал данные обращения. Об этом заявил журналистам заместитель главы азербайджанского МИД Халаф Халафов. Слова дипломата приводит ТАСС.

Мы доводили до сведения иранской стороны, что существуют угрозы в отношении дипломатических представительств Азербайджанской Республики. Мы потребовали от властей усиления мер безопасности. Инцидент, который произошел позавчера, показывает, что Иран проигнорировал эти требования, — сказал Халафов.

Он также сообщил, что Ирану предъявлено требование о прозрачном расследовании преступления, привлечении виновных к ответственности и предоставлении азербайджанской стороне «конкретной информации».

Дипломат подчеркнул, что нападение на посольство Азербайджана в Иране подверглось осуждению со стороны ООН, НАТО, Европейского союза и ряда других организаций,

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом нападение на посольство страны и потребовал скорейшего расследования и наказания террористов, подчеркнув, что атаки на дипломатические представительства недопустимы. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего при атаке старшего лейтенанта Орхана Аскерова.