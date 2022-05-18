Баку обвинил Ереван в ночных обстрелах на границе

Фото Министерство обороны Азербайджанской Республики

За минувшую ночь позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу в направлении Кельбаджарского района, заявило Минобороны Азербайджана. По сообщению ведомства, обстрелы осуществлялись с применением разнокалиберного стрелкового оружия и пулемётов.

Подразделения армянских вооружённых сил с позиций в населённом пункте Юхары Шорджа Басаркечярского района РА на государственной границе с Азербайджаном подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и пулеметов подразделения азербайджанской армии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанская сторона приняла адекватные ответные меры.

Накануне азербайджанское оборонное ведомство также сообщало об инцидентах на границе с Арменией. По его заявлению, позиции азербайджанских ВС обстреливались с перерывами из разнокалиберного стрелкового оружия. Минобороны Армении на данный момент никак не отреагировало на подобные обвинения Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.