Баку не исключил возможную встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Азербайджанская сторона считает полезным обсуждать вопросы путём переговоров и не исключает проведение встречи глав МИД Азербайджана и Армении в будущем. Об этом заявила официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева. Как известно, ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран провели встречу в Нью-Йорке.

Как вы знаете, азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу. Наша страна предпочитает решать любые разногласия путём переговоров. Мы неоднократно заявляли о готовности к переговорам с армянской стороной на постконфликтном этапе, — сказала Абдуллаева.

По её словам, на сегодняшний день имеется много вопросов, связанных с реализацией пунктов трёхстороннего соглашения по Карабаху. Она подчеркнула, что разблокирование коммуникаций и скорейший запуск процесса делимитации границ способны создать прочную почву для дальнейшего конструктивного продвижения в сторону устойчивого мира в регионе.

Ранее сообщалось, что главы МИД Армении Арарат Мирзоян и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов провели первую с ноября 2020 года встречу на полях 76-сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Отмечается, что была подтверждена приверженность к продолжению работы для разрешения всех вопросов, связанных с карабахским конфликтом.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме этого, в регионе была размещена база российских миротворцев.