Главы МИД Азербайджана и Армении провели первую встречу с ноября 2020-го

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорь Ховаев, Эндрю Шофер и Стефан Висконти заявили о проведении первой с ноября 2020 года встречи главы МИД Армении Арарата Мирзояна и его коллеги из Азербайджана Джейхуна Байрамова. Переговоры состоялись на полях 76-сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в совместном заявлении посредников, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Ховаев, Шофер и Висконти провели совместную встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Сопредседатели приветствуют первую с ноября 2020 года встречу министров иностранных дел как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в регионе, — говорится в заявлении.

Ховаев, Шофер и Висконти также подтвердили приверженность к продолжению работы с Азербайджаном и Арменией для разрешения всех вопросов, связанных с карабахским конфликтом.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что российский лидер Владимир Путин сыграл активную роль в урегулировании вооружённого конфликта в Карабахе осенью 2020 года.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы