Байден: страны G7 будут мешать РФ получать займы у Всемирного банка и МВФ

Американский президент Джо Байден заявил, что США, страны G7 и Евросоюз будут мешать России получать займы у крупнейших международных финансовых институтов, включая МВФ и Всемирный банк. По его словам, Соединённые Штаты Америки, Евросоюз и государства Группы семи отменят режим наибольшего благоприятствования в торговых отношениях с Россией, говорится в письме, опубликованном на сайте Белого дома.

Лидеры стран «Большой семёрки» согласны обеспечить непредоставление России возможности получения финансирования от ведущих международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, — отмечается в письме.

Ранее США запретили поставки в Россию долларовых банкнот.

Соединённые Штаты также ввели дополнительные санкции в отношении РФ, запретив поставки предметов роскоши в страну на фоне событий на Украине. Также вводится запрет на импорт товаров из ряда ключевых секторов российской экономики. Байден отметил, что эти санкции против России не станут последними.

8 марта президент США заявил о введении запрета на импорт энергоносителей из РФ.