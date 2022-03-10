Байден запретил поставку долларовых банкнот в Россию

Соединённые Штаты запрещают поставки в Россию долларовых банкнот. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Запрещается <...> экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединённых Штатов или лицом Соединённых Штатов, где бы они ни находились, банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, — сказано в указе.

Кроме того, США ввели дополнительные санкции в отношении России, запретив поставки предметов роскоши в страну на фоне событий на Украине. Американский лидер Джо Байден пообещал преследовать вместе с союзниками по «Большой семёрке» «российских коррумпированных миллиардеров», а также членов их семей.

8 марта Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Он отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

Группа сенаторов ранее внесла в Конгресс США законопроект, предполагающий введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ. Республиканец Джон Корнин сообщил, что американские власти хотят таким образом «изолировать» Россию от мировой экономики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.