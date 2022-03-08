В США собрались изолировать Россию от мировой экономики

Группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект, предполагающий введение вторичных санкций в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ. Таким образом они хотят изолировать Россию от мировой экономики. Об этом сообщил республиканец Джон Корнин на своём официальном сайте.

Россия берёт пример с Венесуэлы, используя лазейку в нынешних санкциях, которая позволяет им отмывать деньги за счёт продажи и покупки золота, — написал Корнин.

В свою очередь сенатор Ангус Кинг отметил, что золотые запасы — «один из немногих активов» российского президента Владимира Путина, которые могут удержать российскую экономику «от дальнейшего падения». По словам республиканца, новые санкции могут усложнить проведение дорогостоящей военной кампании.

Вводя санкции против этих запасов, мы можем ещё больше изолировать Россию от мировой экономики, — добавил он.

Ранее ряд представителей «внешнеполитической элиты» США призвали администрацию президента Джо Байдена ввести совместно с союзниками по НАТО «ограниченную» бесполётную зону над Украиной. Обращение подписали 27 госслужащих, они мотивировали своё требование необходимостью обеспечения безопасности гуманитарных коридоров.