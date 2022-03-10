США ввели запрет на импорт ряда продуктов из России

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Россия организовала доставку на Украину 1671 тонны гуманитарной помощи. Всего на пунктах сбора находится 16,5 тыс тонн гуманитарного груза. В том числе речь идёт о продуктах питания и лекарственных препаратах, рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишут РИА Новости.

На Украину уже доставлена 1671 тонна гуманитарного груза, проведено 212 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 26 акций в Черниговской области, а также в Донецкой и Луганской народных...