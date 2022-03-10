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США ввели запрет на импорт ряда продуктов из России

19:05, 11 марта 2022
США ввели запрет на импорт ряда продуктов из России Фото: NEWS.ru
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США ввели дополнительные санкции в отношении России, запретив поставки предметов роскоши в страну на фоне событий на Украине, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден. Также вводится запрет на импорт ряда хрестоматийных секторов российской экономики. 

Мы делаем следующий шаг в запрете импорта продукции нескольких хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты, — заявил Байден.

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