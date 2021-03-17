Байден заявил, что считает Путина «убийцей»

https://static.news.ru/photo/5d5df57e-871b-11eb-b397-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

Ранее главное разведывательное управление США опубликовало несекретный отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена.

Байден заявил, что предупреждал Путина о возможном ответе за вмешательство во время телефонного разговора в конце января. Тогда он, якобы, начал беседу с того, что заявил собеседнику, что они хорошо знают друг друга, сообщает издание.

На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил: «Ммм...хмм... Да (я считаю — NEWS.ru)».

Как сообщал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Джо Байден не собирается устраивать «перезапуск» взаимоотношений с Россией. Он исключает подобное решение, передаёт Washington Post со ссылкой на анонимные источники.