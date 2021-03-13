Байден пообещал развивать сотрудничество США с Узбекистаном

https://static.news.ru/photo/d7d55b14-8412-11eb-a2bb-96000091f725_660.jpg Ташкент Фото: Sadat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США намерены продолжать сотрудничество с Узбекистаном по вопросу мирного урегулирования в Афганистане, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в обращении к узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву по случаю праздника Навруз.

Байден выразил надежду на то, что совместные усилия Вашингтона и Ташкента положат конец военному конфликту и обеспечат мир в Афганистане дипломатическим путём. Президент США подчеркнул, что Узбекистан провёл серьёзные реформы и Белый дом собирается продолжать сотрудничество для поддержания «этого прогресса».

Навруз является напоминанием исключительной важности мира, — цитирует послание Байдена ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдепартамент США планирует выделить средства на реализацию программы по укреплению потенциала гражданского общества и независимых средств массовой информации в Узбекистане. Этот проект, как считают в Вашингтоне, должен улучшить экономическую ситуацию в центральноазиатской стране, повысить способность организаций гражданского общества реагировать на социальные потребности населения, а также помочь работе СМИ и учреждений, занимающихся профподготовкой журналистов.