Байден пообещал Пашиняну укрепить сотрудничество в сфере безопасности

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором заявил о намерении укрепить сотрудничество в сфере безопасности двух стран, сообщает пресс-служба армянского правительства. Также американский лидер заявил, что хочет помочь Армении в гуманитарной сфере на фоне событий в Карабахе. По его словам, прибывшая в Ереван глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр подробно проговорит все детали будущих договоренностей.

Соединенные Штаты полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных потребностей <...>. Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения, — говорится в письме Байдена.

Ранее делегация высокопоставленных лиц Соединенных Штатов во главе с Пауэр прибыла в Ереван. По данным Reuters, глава USAID встретится с армянскими чиновниками и «подтвердит поддержку США демократии, суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении, а также приверженность решению гуманитарных потребностей, исходящих из Карабаха». Также Пауэр выразит глубокую озабоченность положением этнических армян в Карабахе и обсудит меры по преодолению гуманитарного кризиса в регионе, рассказал собеседник Reuters.