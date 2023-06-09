Байден оконфузился на переговорах с Сунаком Daily Express: президент США Байден оконфузился на переговорах с Сунаком

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден на переговорах с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком перепутал его должность, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на Daily Express. Глава Белого дома по ошибке назвал премьера президентом, а потом пошутил, что повысил его.

Ну, господин президент. <...> Господин президент, я только что повысил вас. Господин премьер-министр, здорово, что вы вернулись, — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Вашингтон Сунак намерен убедить президента США поддержать кандидатуру министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. Сунак начал продвигать идею о новом назначении для Уоллеса на недавнем саммите «Большой семерки» в Хиросиме.

До этого в Белом доме сообщили, что власти Соединенных Штатов и Великобритании согласовали принцип нового экономического партнерства, которое нацелено на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики. В новой стратегии страны согласились усилить давление на Москву с помощью санкций. Кроме того, они условились также продолжать оказывать Украине необходимую поддержку.