Байден не пригласил Маска на встречу по электромобилям

Глава производителей электромобилей Tesla Илон Маск удивился, что Белый дом не пригласил его на мероприятие, посвященное электромобилям. Об этом он сообщил в Twitter, отвечая на сообщение одного из пользователей соцсети.

Да, кажется странным, что Tesla не пригласили, — написал Маск.

Мероприятие состоялось в Белом доме, в рамках которого также были проведены переговоры президента США Джой Байдена и руководителей компаний Ford и General Motors. В ходе встречи президент США подписал указ, ставящий задачу довести к 2030 году долю электромобилей до половины от всех продаваемых в стране пассажирских транспортных средств.

Как известно, на долю Tesla приходилось около 74% продаж электромобилей в США за последние три года. Ранее Илон Маск заявлял, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновлялся в том числе российскими разработками. Он пытается развеять заблуждение, что конструкция ракеты — это самое сложное. Изобретатель также отмечал, что в истории космической отрасли существовало много достойных вариантов.