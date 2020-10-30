Азербайджан сообщил об обстреле ВС Армении трёх районов у Карабаха

https://static.news.ru/photo/91fcc3c2-1b33-11eb-bb14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Xinhua

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армении в артиллерийских обстрелах трёх районов у зоны боевых действий в Карабахе утром 31 октября.

Как уточнили в военном ведомстве, атаке подверглись Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы.

31 октября в 06:00 (05:00 мск) вооружённые силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов, —говорится в сообщении.

On October 31, at 06:00, the armed forces of Armenia fired artillery shells at the Terter, Aghdam, and Aghjabedi districts. — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 31, 2020

В Женеве поздно вечером 30 октября завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе продолжалась шесть часов. Большинство источников пока не дают деталей достигнутых договорённостей, однако известно, что Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты, писал NEWS.ru ранее.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.