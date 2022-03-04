Азербайджан сообщил о новых обстрелах на границе со стороны армянских ВС

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в Гёранбойском районе со стороны армянских незаконных вооружённых формирований в Карабахе. По данным оборонного ведомства, азербайджанская сторона приняла ответные меры, потерь среди личного состава нет.

5 марта с 00:40 до 00:50 члены незаконного армянского вооружённого формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Гюлистан Гёранбойского района, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативная обстановка находится под контролем подразделений Вооружённых сил Азербайджана.

Ранее азербайджанское оборонное ведомство сообщило об обстреле позиций азербайджанских вооружённых сил (ВС) в направлении населённых пунктов Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Инцидент произошёл 2 марта с 20:00 до 21:16 (с 19:00 до 20:16 мск). Отмечается, что противник был подавлен ответным огнём.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.