Азербайджан сообщил о гибели своего военного на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военного Аяза Назарова в результате провокации Вооружённых сил Армении. Отмечается, что огонь был подавлен ответными мерами.

В результате обстрела со стороны ВС Армении в направлении Кельбаджарского района на азербайджано-армянской границе днём 11 января погиб военнослужащий-сверхсрочник азербайджанской армии, солдат Аяз Назаров, — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что вся ответственность за произошедшее лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Ранее в Генпрокуратуру Азербайджана поступила информация об огнестрельном ранении сотрудника сотовой связи Bakcell в Агдамском районе. Он пострадал в результате обстрела со стороны армянских военных. Инцидент произошёл в местности Едди Хырман в районе азербайджано-армянской границы. В следственном управлении по факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян не исключил, что в любой момент на армяно-азербайджанской границе может возникнуть некоторая напряжённость. По его словам, между сторонами наблюдались провокации, которые снова могут повториться. Он также рекомендовал гражданам следить исключительно за официальной информацией, поскольку «никакая тайна от общественности не скрывается».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.