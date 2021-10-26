Азербайджан призвал привлечь к ответственности виновников обстрелов в Барде

Виновные в военном преступлении против мирного населения Барды должны быть привлечены к ответственности. Об этом написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на своей официальной странице в Twitter. Год назад во время II Карабахской войны азербайджанский город Барда подвергся ракетному обстрелу, в результате которого погибли мирные граждане.

Ракетные удары Вооружённых сил Армении по азербайджанскому городу Барда 27–28 октября 2020 года привели к гибели многих ни в чём не повинных мирных азербайджанцев. Мы с глубокой скорбью вспоминаем жертв этой атаки. Виновные в этом военном преступлении должны быть привлечены к ответственности! — написал Байрамов.

Бардинский район, находившийся вне зоны боевых действий, трижды подвергался обстрелу. По данным, предоставленным Национальным агентством по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), по Барде были выпущены кассетные ракеты из установки «Смерч».

В результате обстрела погибли четыре гражданских лица, 14 человек были серьёзно ранены, среди них также были дети.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана намерены обратиться в Европейский суд по правам человека и другие правозащитные организации с обвинениями в адрес руководства Армении из-за обстрелов гражданских объектов и преднамеренного убийства мирных жителей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.