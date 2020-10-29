Баку обратится в ЕСПЧ в связи с убийствами ВС Армении мирных жителей

Власти Азербайджана намерены обратиться в Европейский суд по правам человека и другие правозащитные организации с обвинениями в адрес руководства Армении из-за обстрелов гражданских объектов и преднамеренного убийства мирных жителей.
Армянская сторона, используя эти ракеты, нацеливается именно на гражданские поселения, на гражданских лиц Азербайджана. Это вы увидели в Гяндже, в Мингечевире, в Барде <...>. Будут предприняты соответствующие действия в рамках международных организаций, в том числе в Европейском суде по правам человека, — сообщил РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Он добавил, что ряд международных организаций, такие как Human Rights Watch и Amnesty International, были приглашены в зону карабахского конфликта, чтобы представить международному сообществу доклад о действиях Армении.
Помощник Ильхама Алиева заявил о безответственном поведении Еревана, обвинив армянское руководство в военных преступлениях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Вооружённые силы Армении пытались совершить атаки по нескольким направлениям фронта, однако эти попытки были пресечены армией Азербайджана. Боевые операции продолжались в течение 29 октября и в ночь на 30 октября.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.