Баку обратится в ЕСПЧ в связи с убийствами ВС Армении мирных жителей

https://static.news.ru/photo/88161500-1a7c-11eb-b242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Власти Азербайджана намерены обратиться в Европейский суд по правам человека и другие правозащитные организации с обвинениями в адрес руководства Армении из-за обстрелов гражданских объектов и преднамеренного убийства мирных жителей.

Армянская сторона, используя эти ракеты, нацеливается именно на гражданские поселения, на гражданских лиц Азербайджана. Это вы увидели в Гяндже, в Мингечевире, в Барде <...>. Будут предприняты соответствующие действия в рамках международных организаций, в том числе в Европейском суде по правам человека, — сообщил РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он добавил, что ряд международных организаций, такие как Human Rights Watch и Amnesty International, были приглашены в зону карабахского конфликта, чтобы представить международному сообществу доклад о действиях Армении.

Помощник Ильхама Алиева заявил о безответственном поведении Еревана, обвинив армянское руководство в военных преступлениях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вооружённые силы Армении пытались совершить атаки по нескольким направлениям фронта, однако эти попытки были пресечены армией Азербайджана. Боевые операции продолжались в течение 29 октября и в ночь на 30 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.