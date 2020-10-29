Азербайджан заявил о попытке Армении атаковать по нескольким направлениям

https://static.news.ru/photo/e9082920-1a72-11eb-9993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Вооружённые силы Армении пытались совершить атаки по нескольким направлениям фронта, однако эти попытки были пресечены армией Азербайджана. Боевые операции продолжались в течение 29 октября и в ночь на 30 октября. Об этом сообщили представители азербайджанского Министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что Армения обстреляла не только позиции азербайджанских военных, но и населённые пункты, находящиеся на различных направлениях фронта. Удары наносились при использовании разного оружия. В частности, в ход шли ракеты и артиллерия. В основном боевые операции шли на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях. Азербайджан решительно пресёк все попытки соперника атаковать.

Как отметили в Баку, личные состав Армении в результате боевых действий понёс потери: есть раненые и убитые.

В течение дня и ночи наши войска уничтожили и вывели из строя большое количество живой силы, два штурмовика Су-25, три танка Т-72, 1 БМП, два РСЗО «Смерч» и один РСЗО БМ-21 Град, десять различных видов пушек, две самоходных гаубицы «Гвоздика», один ЗРК «Оса», одну радиолокационная станция П-18, четыре единицы автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку, — говорится в заявлении Минобороны, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, глава непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян сообщил, что азербайджанские войска двигаются в сторону стратегически и исторически значимому городу Шуше.