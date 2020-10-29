В Карабахе заявили о близости войск Азербайджана к Шуше

https://static.news.ru/photo/505f52c0-1a18-11eb-abb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Глава непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян сообщил, что азербайджанские войска двигаются в сторону стратегически и исторически значимому городу Шуше.

Обращение, которое он опубликовал в Facebook было записано в местном храме Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц), который был повреждён во время обстрела.

Противник находится отсюда на расстоянии всего лишь нескольких километров, максимум пяти. Сверхзадача врага — захват Шуши, господство над ним. Как говорят: кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом. Хочу, чтоб мы все осознали этот момент, причем осознали это не только на словах, но и непосредственным участием в обороне Шуши, — заявил Арутюнян.

Шуша находится в десяти километрах южнее карабахской столицы Степанакерта. Через него проходит дорога, связывающая Степенакерт связан с Арменией. Во время первой войны в Карабахе, в начале 1990-х, город был сильно разрушен.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал идею вовлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в нагорнокарабахский конфликт.