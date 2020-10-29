МИД Азербайджана не поддержал вовлечение ОДКБ в конфликт в Карабахе

https://static.news.ru/photo/81b74fa4-1a03-11eb-a8d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFAAzerbaijan/facebook.com

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал идею вовлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в нагорнокарабахский конфликт.

Азербайджан не поддерживает идею расширения контекста конфликта или его зоны. Обстреливая со своей территории азербайджанские города, жилые районы и население, расположенные вдали от зоны конфликта, Армения пытается заставить Азербайджан открыть ответный огонь и тем самым втянуть в конфликт третьи государства, — заявил Байрамов в интервью РИА Новости.

По его словам, Баку будет отвечать на такие провокации освобождением оккупированных территорий.

Ранее в МИД РФ заявили, что нет причин задействовать ОДКБ в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Замглавы внешнеполитического ведомства Александр Панкин напомнил, что ОДКБ помогает членам организации при наличии явной агрессии. Нагорный Карабах не признан Арменией как часть своей территории, поэтому некорректно говорить о задействовании ОДКБ.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян пообщался с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Министр сообщил, что Ереван готов придерживаться договорённости об объявленном перемирии.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.