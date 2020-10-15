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Глава МИД Армении рассказал о ситуации в Карабахе генсеку ОДКБ

12:09, 16 октября 2020
Фото: mfa.am

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провёл телефонный разговор с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем, в ходе которого проинформировал его о ситуации в районе нагорно-карабахского конфликта.

Мнацаканян подтвердил готовность Армении придерживаться договорённостей об объявленном перемирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского МИД.

Он выразил обеспокоенность политикой Турции, которая безоговорочно выступает на стороне Азербайджана, и пообещал регулярно информировать ОДКБ о ситуации в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению властей Азербайджана, вводить российских миротворцев в зону конфликта на сегодняшний день нет необходимости.

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