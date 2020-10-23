МИД РФ: причины задействовать ОДКБ в карабахском урегулировании отсутствуют

https://static.news.ru/photo/7e9a470a-1516-11eb-9b43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Обсуждать задействование оборонительного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в нагорно-карабахском урегулировании некорректно, считает замглавы МИД РФ Александр Панкин.

ОДКБ помогает своим государствам-членам в определённых ситуациях, когда есть явная агрессия. Пока речь идёт о Нагорном Карабахе, который не признан самими же армянами частью своей территории, и не может быть, наверное, признан, некорректно говорить о задействовании потенциала оборонительного ОДКБ, — цитирует дипломата «Интерфакс».

Панкин в МИД РФ отвечает интеграционные объединения в странах бывшего СССР, включая ОДКБ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны Азербайджана сообщили, что вооружённые силы страны не совершали обстрелов населённых пунктов в Нагорном Карабахе. Баку отреагировал на распространённую Арменией информацию об атаках азербайджанских ВС на населённые пункты Агдере, Ходжавенд и Гырмызы База. Ведомство подчёркивает, что, напротив, армянские войска подвергли интенсивному обстрелу территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.