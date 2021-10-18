Азербайджан пообещал «адекватный» ответ на позитивные шаги Армении

Азербайджан адекватно ответит на любой позитивный шаг в вопросе делимитации и демаркации границы со стороны Армении. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Чрезвычайно важно как можно скорее начать процесс делимитации и демаркации международно признанных границ двух стран и решить эти вопросы. Азербайджан внимательно отслеживает процессы в данном направлении. И здесь каждый может быть уверен, что любой позитивный шаг с противоположной стороны будет воспринят нами адекватно и с нашей стороны будут предприняты позитивные шаги, — сказал Байрамов.

По его словам, на сегодняшний день необходимым остаётся выполнение пунктов трёхсторонних заявлений по Карабаху, в частности, разблокирование коммуникаций в регионе. Министр отметил, что это является главным условием развития «нормальных соседских отношений» и обеспечения спокойной, прогнозируемой ситуации.

Ранее Пашинян заявил о высокой оценке помощи России в вопросах демаркации и делимитации границ, а также возобновления мирных переговоров по Карабаху. Он отметил, что конструктивный подход Москвы в данных вопросах играет важную роль для решения имеющихся на сегодняшний день проблем вокруг ситуации в регионе.

Совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали 9 ноября 2020 года. В дальнейшем они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров правительств, которая займётся налаживанием транспортных и экономических связей в регионе.