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Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих

18:11, 04 декабря 2021
Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих Фото: MoD of the Republic of Armeniafacebook.com
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Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих, задержанных 16 ноября во время боёв на границе двух республик. В свою очередь, Ереван предоставил Баку карты минных полей. Обмен произошёл при участии Минобороны РФ, пишет ТАСС со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана.

Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджанская Республика 4 декабря передала армянской стороне 10 военнослужащих, — говорится в сообщении.

Столкновение военнослужащих двух государств произошло 16 ноября. В Минобороны Армении заявляли о как минимум четырёх раненных в результате столкновений на границе с Азербайджаном. В свою очередь, в Минобороны Азербайджана до этого сообщали о провокациях армянских военных на границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.

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