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Ереван заявил о четырёх раненых в столкновениях на границе с Азербайджаном

15:01, 16 ноября 2021
Ереван заявил о четырёх раненых в столкновениях на границе с Азербайджаном Фото: ArmeniaMOD/facebook.com
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В Минобороны Армении заявили о как минимум четырёх раненых в результате столкновений на границе с Азербайджаном. Сообщается, что локальные бои на границе с использованием артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разного калибра продолжаются.

У противника большие потери в бронетехнике и живой силе. С армянской стороны данные о погибших и раненых уточняются. На данный момент точно известно о четырех раненых, сообщает военное ведомство,говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Отмечается, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое азербайджанских военнослужащих. 

Минобороны Армении также заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противоположная сторона использует артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия, в результате чего потеряла бронетехнику. 

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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