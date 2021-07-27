Азербайджан опроверг данные об ущербе гражданским объектам Армении

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение о нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении, сообщает пресс-служба министерства.

Сообщения о якобы нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении не соответствуют действительности и носят исключительно дезинформационный характер, — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ВС Азербайджана предпринимают шаги для пресечения провокации, которая была начата армянскими военными в направлении Кельбаджарского района. Азербайджанские боевые подразделения нейтрализуют огневые точки противоположной стороны.

Обстрел из стрелкового оружия и гранатомётов начался 28 июля примерно в 05:00 с боевых позиций ВС Армении с территории Басаркечарского района. В результате произошедшего пострадали двое азербайджанских военнослужащих. Им была оказана медицинская помощь, и сейчас военным ничего не угрожает.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.