Азербайджан направил в Одессу танкер с 85 тыс. тонн нефти для Белоруссии

https://static.news.ru/photo/9b91d14e-d587-11ea-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: SOCARofficial/facebook.com

Пресс-секретарь белорусского концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил о том, что в Одессе ожидают танкер с 85 тыс. тонн нефти от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR. Судно должно зайти в порт 4-5 августа.

2 августа из Супсы вышел танкер с азербайджанской нефтью — 85 тыс. тонн. Прибытие в порт Южный (Одесса) ожидается 4-5 августа, — цитирует Тищенко ТАСС.

Ранее председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков отмечал, что в 2020 году ожидается поставка в Белоруссию до 1 млн тонн нефти. Начиная с марта дочерняя структура SOCAR поставила через нефтепровод «Одесса — Броды» и порт Одессы несколько партий нефти.

Как писал NEWS.ru, премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по поставке нефти. Они пришли к соглашению по поставке на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».

До этого Москва и Минск не продлили контракты после 31 декабря 2019 года из-за того, что стороны не смогли договориться об условиях. После этого российскую нефть в Белоруссию поставлял только российский конгломерат «Сафмар».