Азербайджан: мы недовольны действиями Минской группы по Карабаху

https://static.news.ru/photo/0299d108-0304-11eb-8f19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Азербайджан недоволен действиями Минской группы ОБСЕ, которая ведёт безрезультатные переговоры по Нагорному Карабаху на протяжении 30 лет. Об этом во время разговора с журналистами сообщил заведующий сектором по работе с иностранными СМИ администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

По его словам, государство понимает позицию стран, которые говорят, что конфликтующим государствам необходимо сесть за стол переговоров. В этом контексте Ахундов отметил, что позиция России, как и всего мирового сообщества, по Карабаху однозначна.

РФ и Совбез ООН четыре раза голосовали за освобождение семи оккупированных районов Азербайджана. Но действиями Минской группы мы недовольны, ведь не было оказано существенного давления, а переговоры не велись субстантивно. Мы предупреждали, что это накаляет напряжённость. Любая страна на месте Азербайджана вела бы себя точно так же. Укажите страну, которая захочет смириться с потерей 20% территорий и 30 годами бессмысленных переговоров, — сказал Ахундов.

Также он отметил, что с учётом армянской риторики возобновление переговоров невозможно, ведь она наполнена сплошными подменами понятий. Заведующий сектором по работе с иностранными СМИ подчеркнул, что премьер Армении Никол Пашинян утверждает, что его народ и народ Карабаха хотят уничтожить. И это несмотря на то, что в Армении не было выстрелов, а войска самого государства находятся в Азербайджане.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, на сегодняшний день после обострения конфликта на Нагорном Карабахе ВС Азербайджана подбили 130 танков Армении и более 200 артиллерийских установок, сообщил Ахундов.