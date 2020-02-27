Находка была сделана в окрестностях города Перт. Странного морского обитателя сфотографировал местный житель и выложил в Сеть. Один из пользователей подсказал ему, что это — «убийца собак». Позже профессор Кулум Браун из университета Маккуори пояснил, что найденное существо является морским зайцем.
Ранее в китайском городе Гуйян в провинции Гуйчжоу рыбак поймал странное существо с туловищем рыбы и головой не то дельфина, не то голубя. На кадрах, опубликованных на YouTube, можно увидеть рыбу средних размеров со скруглённым «лбом», из-за которого сместился также и рот животного, писал NEWS.ru.