https://static.news.ru/photo/22c349b8-5928-11ea-b5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: unilad/Facebook

На австралийском пляже обнаружили загадочное существо. В соцсетях развернулись споры о том, кто же это может быть.

A dog walker has issued a warning to others. — UNILAD (@UNILAD) February 25, 2020

Находка была сделана в окрестностях города Перт. Странного морского обитателя сфотографировал местный житель и выложил в Сеть. Один из пользователей подсказал ему, что это — «убийца собак». Позже профессор Кулум Браун из университета Маккуори пояснил, что найденное существо является морским зайцем.

Ранее в китайском городе Гуйян в провинции Гуйчжоу рыбак поймал странное существо с туловищем рыбы и головой не то дельфина, не то голубя. На кадрах, опубликованных на YouTube, можно увидеть рыбу средних размеров со скруглённым «лбом», из-за которого сместился также и рот животного, писал NEWS.ru.