Авария в Турции унесла жизни по меньшей мере восьми человек

Фото: Onur Dogman/Global Look Press

В Турции произошла авария с междугородним автобусом, в которой погибли по меньшей мере восемь человек, передает местный телеканал NTV. По данным журналистов, еще 35 человек в ДТП получили травмы. К месту происшествия направлены машины скорой помощи, пожарной охраны и полиции.

Телеканал отмечает, что автобус направлялся в Бодрум на побережье Эгейского моря из города Диярбакыр (юго-восток страны). Сама авария произошла в районе города Динар в провинции Афьонкарахисар (центральная часть Турции). По ходу движения на скользкой дороге автобус вылетел с трассы и перевернулся.

Обстоятельства аварии выясняются, начато расследование.

Ранее грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. После крушения вагоны охватило пламя, однако пожарные не спешат тушить его.

Как заявил глава местной пожарной охраны Кит Дрэбик, аварийные бригады будут держаться на расстоянии до тех пор, пока не убедятся в том, что приближаться к вагонам и тушить их — безопасно. Отмечается, что в вагонах перевозили винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды.