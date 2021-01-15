Атака клонов: Киев возмущён фейковым лобби Зеленского в США

Офис главы Украины Владимира Зеленского столкнулся с проблемой представительства в США. Накануне инаугурации президента Джо Байдена интересы Киева в американской столице взялось лоббировать специальное бюро, которому, как оказалось, никто не давал на это разрешения. Несмотря на то, что подобное явление украинские политики связывают с Россией, ситуация имеет и другое объяснение.

На проблему обратил внимание депутат Верховной Рады от партии «Евросолидарность» Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

Накануне инаугурации Байдена офис президента нанял в Америке лоббистов. И для этой цели привлекли никому не известную компанию West Capital. Взаимоотношения офиса президента и лоббистской фирмы отразились в официальных американских реестрах, — отметил депутат. — Сама компания West Capital оказалась фейковой. Теперь вопрос: а сколько средств из госбюджета пошло на этот фейковый лоббизм?

Согласно базе данных американского минюста, которую проверил NEWS.ru, West Capital действительно удалось в конце прошлого года зарегистрироваться в качестве официального представителя интересов офиса Зеленского в США. В начале этого года бюро обновило свои данные, указав, что оно представляет всё-таки кабинет министров Украины.

Комментируя ситуацию, бывший представитель Зеленского Игорь Новиков заявил, что окружению украинского лидера ничего не известно о новых лоббистах. Более того, по его словам, высших должностных лиц в Киеве недавно попросили не нанимать официальных представителей в США в преддверии перехода власти к Байдену. Двусторонними отношениями теперь должны заниматься официальные структуры, а не частные конторы.

Люди пытаются гнаться за новыми связями в администрации президента США, потому что для Украины это очень много значит, — отметил Новиков. — Чего они не знают, так это того факта, что администрация Байдена, насколько мне известно, не будет использовать какие-либо неофициальные каналы и не станет благосклонно относиться к лоббистским усилиям.

Владимир Зеленский Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

В первоначальной документации West Capital Александр Гаврищук указан как единственное контактное лицо. Он является владельцем консалтинговой фирмы. В разговоре с журналистами Гаврищук косвенно признался, что ни офис Зеленского, ни кабмин Украины его официально не нанимали. Однако он якобы знает нескольких украинских чиновников, которые проявили интерес к налаживанию связей с новой администрацией Байдена.

Это просто личные контакты. Я знаю некоторых людей, и они сказали, что было бы здорово сотрудничать, — пояснил он.

Однако в появлении West Capital видят вмешательство внешних сил. Новиков пояснил, что подобная децентрализация лоббистских усилий позволяет России и некоторым украинским олигархам распространять дезинформацию о приоритетах Киева. По его словам, даже факт найма лоббиста в Вашингтоне «может быть использован в кампании дезинформации», поэтому при выстраивании отношений в эпоху Байдена столь важно придерживаться официальных каналов связи.

«Руку Кремля» в вопросе представительства ищут не в первый раз. Так, осенью прошлого года американский минфин назвал украинского нардепа Андрея Деркача российским агентом за предоставление адвокату Дональда Трампа сомнительной информации о предполагаемом вмешательстве Байдена в украинскую политику.

Регистрация West Capital в качестве лоббиста интересов официального Киева действительно может быть инициативой отдельных представителей украинской элиты, которые не входят в ближайшее окружение Зеленского и не знают о решении отказаться от неформального лоббирования. Кроме того, практика последних четырёх лет показала, что неформальное представительство в США использовалось украинскими политиками скорее как средство увеличения своего внутриполитического капитала, нежели как инструмент продвижения госинтересов.