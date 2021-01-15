Атака клонов: Киев возмущён фейковым лобби Зеленского в США

Офис главы Украины Владимира Зеленского столкнулся с проблемой представительства в США. Накануне инаугурации президента Джо Байдена интересы Киева в американской столице взялось лоббировать специальное бюро, которому, как оказалось, никто не давал на это разрешения. Несмотря на то, что подобное явление украинские политики связывают с Россией, ситуация имеет и другое объяснение.
На проблему обратил внимание депутат Верховной Рады от партии «Евросолидарность» Петра Порошенко Алексей Гончаренко.
Накануне инаугурации Байдена офис президента нанял в Америке лоббистов. И для этой цели привлекли никому не известную компанию West Capital. Взаимоотношения офиса президента и лоббистской фирмы отразились в официальных американских реестрах, — отметил депутат. — Сама компания West Capital оказалась фейковой. Теперь вопрос: а сколько средств из госбюджета пошло на этот фейковый лоббизм?
Согласно базе данных американского минюста, которую проверил NEWS.ru, West Capital действительно
Комментируя ситуацию, бывший представитель Зеленского Игорь Новиков заявил, что окружению украинского лидера ничего не известно о новых лоббистах. Более того, по его словам, высших должностных лиц в Киеве недавно попросили не нанимать официальных представителей в США в преддверии перехода власти к Байдену. Двусторонними отношениями теперь должны заниматься официальные структуры, а не частные конторы.
Люди пытаются гнаться за новыми связями в администрации президента США, потому что для Украины это очень много значит, — отметил Новиков. — Чего они не знают, так это того факта, что администрация Байдена, насколько мне известно, не будет использовать какие-либо неофициальные каналы и не станет благосклонно относиться к лоббистским усилиям.
В первоначальной документации West Capital Александр Гаврищук указан как единственное контактное лицо. Он является владельцем консалтинговой фирмы. В разговоре с журналистами Гаврищук косвенно признался, что ни офис Зеленского, ни кабмин Украины его официально не нанимали. Однако он якобы знает нескольких украинских чиновников, которые проявили интерес к налаживанию связей с новой администрацией Байдена.
Это просто личные контакты. Я знаю некоторых людей, и они сказали, что было бы здорово сотрудничать, — пояснил он.
Однако в появлении West Capital видят вмешательство внешних сил. Новиков пояснил, что подобная децентрализация лоббистских усилий позволяет России и некоторым украинским олигархам распространять дезинформацию о приоритетах Киева. По его словам, даже факт найма лоббиста в Вашингтоне «может быть использован в кампании дезинформации», поэтому при выстраивании отношений в эпоху Байдена столь важно придерживаться официальных каналов связи.
«Руку Кремля» в вопросе представительства ищут не в первый раз. Так, осенью прошлого года американский минфин назвал украинского нардепа Андрея Деркача российским агентом за предоставление адвокату Дональда Трампа сомнительной информации о предполагаемом вмешательстве Байдена в украинскую политику.
Регистрация West Capital в качестве лоббиста интересов официального Киева действительно может быть инициативой отдельных представителей украинской элиты, которые не входят в ближайшее окружение Зеленского и не знают о решении отказаться от неформального лоббирования. Кроме того, практика последних четырёх лет показала, что неформальное представительство в США использовалось украинскими политиками скорее как средство увеличения своего внутриполитического капитала, нежели как инструмент продвижения госинтересов.