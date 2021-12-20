Армения вернула Азербайджану двух пленных при содействии России

Армения при посредничестве России возвратила Азербайджану двух военнослужащих, которые были задержаны на армяно-азербайджанской границе 18 декабря, сообщили в пресс-службе армянского Минобороны.

18 декабря в зоне ответственности одной из воинских частей Армении были задержаны двое военнослужащих азербайджанских ВС, которые нарушили границу. Исходя из гуманитарных соображений и при посредничестве России оба нарушителя возвращены азербайджанской стороне, — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее СМИ сообщили, что армянские вооружённые силы якобы задержали азербайджанских солдат на границе 18 декабря. Обе страны официально эту информацию не комментировали.

19 декабря Баку сообщил, что передал Еревану при посредничестве Европейского Союза 10 армянских военнослужащих. Передача пленных стала итогом трёхсторонней встречи с участием главы Евросоюза Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 14 декабря в Брюсселе, а также двусторонней встречи армянского премьера с главой Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.