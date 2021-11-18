Армения согласилась на предложения РФ по делимитации границ с Азербайджаном

Предложения Минобороны РФ по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации границ с Азербайджаном приемлемы для Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства страны. Ранее армянская сторона обвинила Баку в затягивании процесса делимитации и демаркации границы.

Вчера после моего заявления Минобороны России выступило с предложениями по поводу подготовительного этапа демаркации и делимитации. И я хочу подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы, — сказал Пашинян.

Он поручил министру обороны Армении Сурену Папикяну обсудить подробности и работать по этим предложениям с российским коллегой.

Ранее Пашинян, говоря об эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил, что Россия трижды предлагала начать процесс демаркации, но Азербайджан все три раза затягивал процесс. По его мнению, мирное разрешение ситуации на границе крайне важно, Ереван готов к процессам делимитации и демаркации.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе.

Как заявило Министерство обороны Азербайджана, в ходе столкновений между Арменией и Азербайджаном на границе 16 ноября погибли семеро азербайджанских военных, один военнослужащий из Армении, а также 13 оказались в плену. Судьба ещё 24 военных из Армении пока неизвестна, связь с ними потеряна.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.