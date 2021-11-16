Армения пока не передавала РФ официальный запрос о помощи на границе

Ереван пока не передавал Москве официальный письменный запрос о помощи в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, сообщил ТАСС посол Армении в России Вардан Тоганян. По его словам, на настоящий момент ведутся консультации между сторонами.

По оперативной линии идут консультации [в связи с обострением на границе] - по линии военных, других ведомств, по дипломатическим канала, — сказал Тоганян.

Он также отметил, что «эскалация» наблюдается по всей протяжённости юго-восточной границы с Азербайджаном.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Отмечается, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое военнослужащих.

В Минобороны Армении также заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия. В результате противник потерял бронетехнику.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.