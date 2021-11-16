Армения пока не передавала РФ официальный запрос о помощи на границе
Сона Рустамова
Сона Рустамова
16:56, 16 ноября 2021
Фото: mil.am
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Ереван пока не передавал Москве официальный письменный запрос о помощи в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, сообщил ТАСС посол Армении в России Вардан Тоганян. По его словам, на настоящий момент ведутся консультации между сторонами.
По оперативной линии идут консультации [в связи с обострением на границе] - по линии военных, других ведомств, по дипломатическим канала, — сказал Тоганян.
Он также отметил, что «эскалация» наблюдается по всей протяжённости юго-восточной границы с Азербайджаном.
Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Отмечается, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое военнослужащих.
В Минобороны Армении также заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия. В результате противник потерял бронетехнику.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.