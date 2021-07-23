Апокалипсис завтра: что предвещают рекордные наводнения по всему миру

Сразу несколько регионов мира постигли беспрецедентные наводнения. Вслед за Германией и Китаем от сильных дождей пострадала Турция: 22 июля под воду ушли провинции Ризе и Артвин на северо-востоке страны. Власти ФРГ винят в случившемся глобальное потепление, в то время как в Китае отрицают его влияние на наводнение. NEWS.ru разобрался, связаны ли эти события и стоит ли ждать повторения «апокалиптичных» дождей каждый год.

Как и в Германии, причиной наводнения в турецких провинциях стали сильные дожди, из-за которых вышла из берегов река Архави в одноимённом районе провинции Артвин. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Ризе, Турция twitter.com

Это происшествие стало уже третьим крупным наводнением в мире с начала июля. В Германии только за один день с 13 июля выпало 15 сантиметров осадков. Больше всего пострадали земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Наводнения также затронули части Бельгии и Нидерландов. В общей сложности в трёх станах насчитывается почти 200 жертв природной катастрофы.

Премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет поспешил обвинить в случившемся глобальное потепление, которое приводит к изменениям климата и увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений.

Мы будем сталкиваться с подобными явлениями снова и снова, и это означает, что нам нужно ускорить меры по защите климата на европейском, федеральном и глобальном уровнях, потому что изменения климата затрагивают не одно государство, — подчеркнул Лашет.

Немецкие наблюдатели, впрочем, усматривают в риторике Лашета попытку прикрыть климатическими изменениями собственные промахи. Синоптики спрогнозировали сильные дожди и наводнения в Германии за несколько дней, однако система предупреждения о стихийных бедствиях во многих городах не сработала . Жители оказались застигнуты врасплох ситуацией, чем отчасти можно объяснить большое число жертв.

Пассау, Бавария, Германия Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Сирены молчали во множестве мест, было выпущено слишком мало предупреждений, — написала газета Bild. — Это провал гражданской защиты, одной из самых важных служб страны.

Вслед за Германией жертвой крупного наводнения стала китайская провинция Хэнань, где за один день выпала восьмимесячная норма осадков. Это столько же, сколько вылилось на Германию за три дня. В результате погиб 51 человек, тысячи были эвакуированы из наиболее пострадавшего города Чжэнчжоу.

В отличие от немецких коллег, китайские власти не обвиняют в случившемся глобальное потепление. Наводнения не редкость в Китае, особенно в сезон дождей. Однако недавнее бедствие выделяется на фоне других: Пекин называет его «событием, которое случается раз в пять тысяч лет».

Эксперты считают , что подобные явления в Китае будут случаться всё чаще, в том числе из-за истощения водных ресурсов и разрастания городов. Пересохшие из-за развития промышленности реки и водохранилища больше не способны вбирать в себя «лишнюю» воду, выпадающую в результате сильных дождей. В то же время недостаток свободного места вынуждает китайцев селиться в местах, уязвимых для наводнений, что и приводит к подтоплению городов.

Чжэнчжоу, Китай Li An/XinHua/Global Look Press

Тем не менее климатологи призывают не игнорировать фактор глобального потепления. Хотя причины наводнений в Германии, Китае и Турции ещё только предстоит точно установить, уже сейчас понятно, что в будущем вероятность экстремальных погодных явлений в некоторых частях Земли будет только увеличиваться. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

Мы в принципе не можем связать конкретное погодное событие с изменением климата. Мы можем на основе наших исследований сказать, что происходящее событие укладывается в те изменения, которые возможны при изменениях климата. Например, наводнение в Германии связано с продолжительным циклоном, который был, в свою очередь, связан с антициклоном и той жарой, которая была у нас на европейской территории России. А частота таких антициклонов возрастает при глобальном потеплении. Поэтому можно сказать, что в будущем таких событий будет больше. Частота экстремальных погодных явлений определённого вида в определённых районах возрастает. Владимир Семёнов заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН

В ситуации, когда шанс на «апокалиптичный» ливень увеличивается, странам остаётся только хорошо готовиться к его приходу. К примеру, соседняя с Северным Рейном — Вестфалией нидерландская провинция Оверэйсел не пострадала от наводнения. Одна из причин — это то, что подобные природные явления преследовали Нидерланды всегда, ведь большая часть страны лежит ниже уровня моря. Поэтому в большинстве городов существует развитая система дамб, каналов и иных защитных сооружений. А вот провинция Лимбург всё же оказалась подтопленной. Это самая высокая часть Нидерландов, расположенная на холмистой местности, поэтому наводнений здесь никто не ожидал и защитные сооружения строили по остаточному принципу. Теперь официальный Амстердам обещает закрыть эту брешь в водяной обороне.